LPI-NDH: Verkehrsunfall

Dingelstädt (ots) - Am Samstag dem 31.12.2022 gegen 18:45 Uhr stieß die Fahrerin eines PKW Hyudai auf der B 247 zwischen Dingelstädt und Helmsdorf mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Hasen zusammen. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 500,-EUR. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

