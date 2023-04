Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Eisenbahnstraße/Jugendliche werfen Einkaufswagen auf die Fahrbahn

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Dülmen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am Mittwoch (12.04.) Nachmittag. Gegen 18 Uhr befuhr eine Dülmenerin mit ihrem Auto die Eisenbahnstraße in Richtung Ostdamm. Sie beobachtete zwei männliche Jugendliche, die sich auf einer Brücke befanden. Von der Brücke warfen sie einen Einkaufswagen herunter. Dieser landete halb auf der Fahrbahn und halb auf dem Gehweg. Glücklicherweise traf er den Wagen der Dülmenerin nicht. Zur Personenbeschreibung kann lediglich gesagt werden, dass es sich um zwei Jugendliche handelte. Beide waren dunkel gekleidet. Einer trug weiterhin eine Mütze. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

