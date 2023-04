Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Unbekannte rauben Pedelec

Coesfeld (ots)

Nach dem Besuch eines Schnellrestaurants an der Münsterstraße raubten zwei Unbekannte am Donnerstag (13.04.) gegen 00.30 Uhr einem 20-jährigen Dülmener sein Pedelec. Der Dülmener befand sich vor dem Restaurant und wollte sein Pedelec aufschließen. Dabei näherte sich zunächst eine unbekannte männliche Person, zog ihn von seinem Pedelec weg und schubste ihn zu Boden. Es kam eine zweite männliche Person hinzu. Gemeinsam liefen die beiden Unbekannten mit dem Pedelec zu einem schwarzen Kastenwagen, der am Straßenrand abgestellt war. Dort luden sie das Pedelec durch eine geöffnete Schiebetür an der rechten Autoseite ins Auto und stiegen selbst dort ein. Das Auto entfernte sich anschließend über die Münsterstraße in Richtung Marktkauf.

Personenbeschreibung:

1. männlich, rund 1,80-1,85 Meter groß, circa 20-22 Jahre alt, schlanker Körperbau, Tätowierung auf der rechten Wange, dunkel gekleidet

2. männlich, südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur

Bei dem Kastenwagen soll es sich um ein Fahrzeug der Marke VW mit einem Coesfelder Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell