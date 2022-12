Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsident Durben verabschiedet Birkenfelder Dienststellenleiter und führt gleich drei neue Führungskräfte in ihr Amt ein

Trier, Birkenfeld, Morbach (ots)

Der langjährige Leiter der Polizeiinspektion (PI) Birkenfeld, Herr Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Rüdiger Ermel, tritt Anfang 2023 in den Ruhestand.

Zu seinem Nachfolger hat Polizeipräsident Friedel Durben bereits mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 den ehemaligen Leiter der PI Morbach, Herrn EPHK Steffen Gutendorf, ernannt.

Neuer Dienststellenleiter der hierdurch vakanten PI Morbach wird Herr EPHK Georg Bührmann.

Auch der stellvertretende Dienststellenleiter in Morbach, Herr Polizeihauptkommissar (PHK) Thorsten Schöneck, ist seit dem 1. Oktober neu im Amt.

Diese besondere Anzahl für das Polizeipräsidium (PP) Trier wichtiger Anlässe nutzte Polizeipräsident Friedel Durben, um sich im Rahmen einer Feierstunde im Kommunikationszentrum am Umwelt-Campus Birkenfeld bei EPHK Ermel für mehr als 44 Jahre Polizeidienst zu bedanken und die neuen Führungskräfte in ihre Ämter einzuführen und der Öffentlichkeit vorzustellen.

"Dass diese Veranstaltung mit geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung, der Öffentlichkeit und Führungskräften der Polizei am Umwelt-Campus stattfinden kann, ist für mich der Nachweis, dass die Polizei mitten in der Gesellschaft zuhause ist", richtete Friedel Durben seinen Dank an die gastgebende Kanzlerin der Campus-Verwaltung, Frau Claudia Hornig.

EPHK Rüdiger Ermel begann seine Ausbildung am 1. Februar 1978 in der damaligen Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn. Praxiserfahrung sammelte er bei verschiedenen Dienststellen in den Polizeipräsidien Rheinpfalz (Ludwigshafen) und Mainz. Nach seinem Polizeistudium und dem Wechsel in den Gehobenen Polizeidienst übernahm er ab 1991 erste Führungsverantwortung zunächst als Dienstgruppenleiter und später in verschiedenen Ämtern beim PP Mainz, u. a. die stellvertretende Leitung der Polizeiautobahnstation Heidesheim.

2005 wechselte Ermel zum PP Trier und übernahm die Leitung der PI Idar-Oberstein. 2011 übernahm er die Dienststellenleitung der PI Birkenfeld, die er zum Ablauf des Januar 2023 mit seinem Eintritt in den Ruhestand verlässt.

"Ich danke Ihnen, Herr Ermel, für mehr als 44 Jahre im Dienst für die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz und für Ihren Einsatz für unsere freiheitliche Demokratie. Für Ihren verdienten Ruhestand wünsche ich Ihnen Gesundheit und viel Freude im Kreise Ihrer Familie." Mit diesen Worten verabschiedete der Polizeipräsident seinen Dienststellenleiter aus dem aktiven Polizeidienst.

Anschließend stellte er den Gästen mit EPHK Steffen Gutendorf den neuen Leiter der PI Birkenfeld vor. Dieser wechselt nur die Dienststelle, nicht jedoch seinen Aufgaben- und Führungsbereich, war er doch bislang Leiter der benachbarten PI Morbach. "Mit Ihnen hat Birkenfeld seit dem 1. Oktober einen erfahrenen neuen Dienststellenleiter, was Ihnen und Ihrem Mitarbeitenden die Eingewöhnungsphase sicher erleichtert hat. Außerdem ist ihr hiesiges Engagement als "Heimbacher Junge" ja quasi ein Heimspiel", so Durben.

EPHK Gutendorf, Jahrgang 1971, begann seine polizeiliche Laufbahn im August 1990 in Enkenbach-Alsenborn. Bereits 1997, nach seinem Studium an der damaligen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, übernahm er die Aufgabe eines Dienstgruppenleiters bei verschiedenen Dienststellen in den Polizeipräsidien Mainz und Westpfalz, bevor er im Oktober 2012 zum PI Idar-Oberstein ins PP Trier versetzt wurde.

Nach der dortigen Verwendung als Dienstgruppenleiter übernahm er 2015 die stellvertretende Leitung der PI Baumholder, ab Mai 2019 die Dienststellenleitung der PI Morbach. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 ernannte Ihm Polizeipräsident Durben zum Leiter der PI Birkenfeld.

Die hierdurch entstandene Vakanz in Morbach besetzt seit dem 1. Dezember 2022 Herr EPHK Georg Bührmann, der bisherige Leiter der PI Prüm. Der 58-Jährige ist in Cloppenburg geboren, aufgewachsen und hat dort sein Abitur gemacht. Bührmann, der heute mit seiner Familie in Maring-Noviand zuhause ist, begann seine Laufbahn bei der rheinland-pfälzischen Polizei 1990, seit 1999 ist er Angehöriger des Gehobenen Polizeidienstes.

2006 wechselte er vom PP Koblenz zum PP Trier und ist seither mit verschiedenen Führungsaufgaben betraut. Ab 2015 war er stellvertretender Dienststellenleiter der PI Wittlich, übernahm 2018 die Leitung der PI Prüm und nun, zum 1. Dezember 2022, die Dienststelle in Morbach. EPHK Bührmann konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Anschließend stellte der Polizeipräsident den Gästen Herrn PHK Thorsten Schöneck vor, der als stellvertretender Dienststellenleiter der PI Morbach das neue Leitungsgespann seit dem 1. Oktober komplettiert.

PHK Schöneck wurde 1991 ebenfalls in Enkenbach-Alsenborn eingestellt, sammelte erste Erfahrungen im polizeilichen Schichtdienst beim Polizeipräsidium Rheinpfalz und wechselte 2003 in den Gehobenen Polizeidienst. Führungsverantwortung übernahm er ab 2008 bei verschiedenen Dienststellen des PP Mainz, wechselte 2012 ins PP Trier zur Polizeiinspektion Idar-Oberstein und 2014 als Dienstgruppenleiter zu seiner jetzigen Dienststelle in Morbach. Seit dem 1. Oktober ist er dort stellvertretender Dienststellenleiter und für die Einsatzplanung der Inspektion zuständig.

"Ihnen, Herr Schöneck, gilt mein Dank dafür, dass Sie die Dienststelle in den vergangenen beiden Monaten zunächst alleine geleitet haben. Dass Sie als ehemaliger Dienstgruppenleiter in Morbach auch Dienststellenleitung können, haben Sie schon bewiesen", bedankte sich PP Durben bei PHK Schöneck.

Der Polizeipräsident wünschte den neuen Führungskräften eine glückliche Hand im Dienst für die Sicherheit der Menschen im Hunsrück und bei der Führung ihrer Mitarbeitenden.

Der Landrat des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Gregor Eibes, und der 1. Beigeordnete des Landkreises Birkenfeld, Bruno Zimmer, überbrachten Grüße und Glückwünsche der "kommunalen Familien". Dabei betonten sie die gewachsene gute Zusammenarbeit der Kommunen mit ihren Polizeidienststellen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Den neuen Amtsträgern boten sie weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Dem scheidenden Dienststellenleiter, Rüdiger Ermel, dankten sie und wünschten ihm alles Gute im Ruhestand.

Für die Mitarbeitenden der Polizeiinspektionen Birkenfeld und Morbach sprach anschließend der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats, EPHK Peter Kretz. Auch er wünschte dem zukünftigen Pensionär, mit dem er viele Jahre gemeinsam gearbeitet hatte, Zufriedenheit und einen langen "Unruhestand" in Gesundheit. Den neuen Dienststellenleitungen reichte er die Hand der Personalvertretungen für eine gute Zusammenarbeit bei allen Personalangelegenheiten.

EPHK Rüdiger Ermel bedankte sich in seiner Abschiedsrede für das über die Jahre in ihn gesetzte Vertrauen der Behördenleitung und die gute, kollegiale Zusammenarbeit mit den benachbarten Behörden und Einrichtungen. Besonders hob er die Unterstützung durch seine Mitarbeitenden und Kollegen hervor, ohne deren Zutun der Dienststellenleiter einer Polizeiinspektion wenig bewegen könne. Seinem Nachfolger übergebe er eine motivierte und teamorientierte Mannschaft sowie ein intaktes polizeiliches Umfeld. Er wünschte Steffen Gutendorf und dem Morbacher Tandem viel Spaß und das Quäntchen Glück, das zum Gelingen der täglichen Arbeit dazu gehöre.

Die neuen Verantwortungsträger dankten Polizeipräsident Durben ebenfalls für das in Sie gesetzte Vertrauen sowie den Kooperationspartner für das Angebot einer weiterhin vertrauensvollen Zusammenarbeit für die Menschen in der Region. Ihrerseits boten sie Gesprächsbereitschaft und offene Türen für die Belange ihrer Mitarbeitenden und der Bevölkerung an.

Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Verantwortungsträgern, den Feuerwehren und Hilfsorganisationen sei für sie ebenso erfolgskritisch wie die Teamarbeit innerhalb der Polizei. Dies wollen alle zur Chefsache machen.

Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim richtete begleitende Worte und die besten Wünsche für die neuen Wege und Aufgaben an die Protagonisten.

Für einen feierlich-musikalischen Rahmen spielte das Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz in gewohnt professioneller Weise auf.

