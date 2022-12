POL-PPTR: Die Polizei zieht ein positives Fazit zum bisherigen Verlauf des besuchsstarken zweiten Adventssamstags in Trier

Trier (ots) - Am Samstag erwartet die Polizei Trier ein erhöhtes Besucheraufkommen in der Trierer Innenstadt. Neben den samstäglichen Einkaufsgästen wird der 2. Adventssamstag wieder viele Touristen zu einem Besuch des Trierer Weihnachtsmarktes anlocken. Zudem findet am Nachmittag um 14 Uhr ein Fußballspiel der ...

mehr