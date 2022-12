Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kriminaldirektor Frank Gautsche neuer stellvertretender Polizeipräsident in Trier

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Trier (ots)

Innenminister Michael Ebling berief zum 7. November Herrn Kriminaldirektor Frank Gautsche zum neuen Leiter der Abteilung Polizeieinsatz des Polizeipräsidiums Trier, von der aus die operative Polizeiarbeit des Präsidiums koordiniert wird.

Im Rahmen einer Feierstunde mit geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung, der Öffentlichkeit und Führungskräften der Polizei stellte nun Polizeipräsident Friedel Durben Frank Gautsche vor. Der bisherige Leiter der Kriminaldirektion Kaiserslautern tritt die Nachfolge des im Sommer plötzlich verstorbenen Polizeidirektors Edmondo Steri an. Herr Gautsche übernimmt damit gleichzeitig die Funktion des Polizeivizepräsidenten.

Der 53- jährige Pirmasenser begann im Jahre 1989 bei der Bereitschaftspolizei seine polizeiliche Laufbahn. Nach seinem Studium zum Gehobenen Polizeidienst war er in verschiedenen Kommissariaten als Ermittler eingesetzt. Mit erfolgreichem Abschluss seines Studiums an der damaligen Polizeiführungsakademie in Münster übernahm er 2005 als junger Kriminalrat eine Führungsfunktion im Lagezentrum des Mainzer Innenministeriums. Es folgten die Dienststellenleitung der Polizeiinspektion Bingen und der Kriminalinspektion Speyer, bis er vor rund zehn Jahren zum Polizeipräsidium Westpfalz wechselte. Dort wurden ihm Leitungsfunktionen im Stabsbereich, der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 und der Zentralen Kriminalinspektion übertragen. Über drei Jahre war er zuletzt Chef der dortigen Kriminaldirektion, bis ihn der Ruf aus Mainz erreichte, das zweithöchste Amt im Polizeipräsidium Trier zu übernehmen.

Polizeipräsident Durben freute sich, mit Frank Gautsche einen profunden Kenner der Polizei als Vertreter und als neuen Leiter der Abteilung Polizeieinsatz an seiner Seite zu wissen. Augenzwinkernd auf Gautsches Pfälzische Spracheinfärbung anspielend, meinte er: "Lieber Frank Gautsche, wir sind froh, Sie in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Und ich bin mir sicher, dass Sie bei uns nicht nur sprachlich besondere 'Akzente' setzen werden."

Gautsche bedankte sich in seiner Antrittsrede für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er freue sich auf sein neues Aufgabengebiet und räumte ein, dass es in seinem Werdegang bislang kaum direkte dienstliche Berührungspunkte zum Polizeipräsidium Trier gab. Er zeigte sich umso mehr angetan von der Offenheit, mit der ihm von Beginn an hier begegnet wurde: "Sie haben mir mit Ihrer offenen, freundlichen und herzlichen Art das Ankommen im Polizeipräsidium Trier sehr leicht gemacht."

Grußworte aus den Reihen der Justiz überbrachte der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Trier, Peter Fritzen. Er lobte die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium, nicht nur in herausragenden Ermittlungsverfahren.

Aus der kommunalen Familie sprach Dezernent und Beigeordneter der Stadt Trier, Ralf Britten, Grußworte und hob die langjährige intensive Kooperation in Sicherheitsbelangen und insbesondere den Zusammenhalt innerhalb der "Blaulichtfamilie" hervor.

Erster Polizeihauptkommissar Peter Kretz begrüßte als Vorsitzender des Gesamtpersonalrats den neuen Vizechef und bot seine kooperative und als Personalvertreter gleichermaßen wachsame Zusammenarbeit an.

Unterstützende Worte für seinen eben erst begonnenen Weg im Polizeipräsidium Trier gab Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim dem neuen Leiter der Abteilung Polizeieinsatz, Frank Gautsche, mit.

Zu Gast war auch der Präsident des Polizeipräsidiums Westpfalz, Michael Denne. Er nutzte die Gelegenheit, dem scheidenden Leiter seiner Kriminaldirektion alles Gute für seine neue Aufgabe in Trier zu wünschen.

Musikalisch wurde die Feierstunde vom Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters eingerahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell