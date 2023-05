Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei verhaftet Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch: Unmittelbare Festnahme bei Fahndung

Kassel (ots)

Kassel, Wehlheiden:

In der Nacht zum heutigen Montag wurde der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Pfannkuchstraße gegen 1 Uhr durch Geräusche aus dem Hausflur alarmiert. Als er das Treppenhaus betrat, flüchteten zwei Personen, die sich offensichtlich widerrechtlich Zugang zum Haus verschafft hatten. Er rief unmittelbar die Polizei und war in der Lage, die Täter zu beschreiben. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife des Polizeireviers Mitte einen Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung zutraf, im Philosophenweg festnehmen. Im Rahmen der Spurensuche am Tatort konnte festgestellt werden, dass die Hauseingangstür mit Werkzeugen aufgehebelt worden war. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 38-Jährigen aus Italien, der momentan keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. In seinem Rucksack befand sich diverses Werkzeug, welches als Tatmittel in Betracht kommen könnte. Die Beamten brachten ihn für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Die zweite mutmaßlich an der Tat beteiligte Person ist noch flüchtig. Dieser kann bislang nur vage beschrieben werden. Es soll sich um einen ca. 1,70 Meter großen Mann mit schmaler Statur gehandelt haben.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich der Pfannkuchstraße, verdächtige Personen beobachtet haben und weitere Hinweise auf den noch unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen

