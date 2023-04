Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel - Serie von Sachbeschädigungen an Autos geklärt, zwei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen gegen 06:00 Uhr erschien ein Mann in der Polizeiwache Castrop-Rauxel und zeigte eine Sachbeschädigung an seinem Pkw an. Eine Scheibe an seinem Pkw wurde eingeschlagen. Ein Streifenwagen ist zum Tatortort gefahren, um mögliche Spuren zu sichern.

Gegen 06:30 Uhr wurde der Polizei über Notruf durch einen Zeugen mitgeteilt, dass er in Castrop-Rauxel auf der Josefstraße gerade zwei Männer dabei beobachte, wie sie die Scheibe eines geparkten Pkw einschlagen.

Die gerade auf dem Weg zum ersten Tatort fahrende Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Castrop-Rauxel konnten in unmittelbarer Tatortnähe zwei Männer antreffen, auf die die Beschreibung des aufmerksamen Zeugen passte. Die beiden Männer aus Castrop-Rauxel (19 und 22 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen und der Wache zugeführt. Sie sind wegen ähnlich gelagerter Delikte hinreichend polizeilich bekannt.

Im unmittelbaren Umfeld konnten bislang 16 beschädigte Pkw festgestellt werden. Bei allen wurde zumindest eine Scheibe eingeschlagen und in einigen Fällen auch Gegenstände entwendet.

Bei einem der Tatverdächtigen konnte ein Nothammer aufgefunden werden, der vermutlich zum Einschlagen der Scheiben gedient hat. Auch konnte mögliche Tatbeute aufgefunden und sichergestellt werden.

Ob die beiden Männer in Untersuchungshaft kommen, wird derzeit noch geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell