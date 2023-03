POL-HB: Nr.: 0153 --Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 07.03.23, 14:45 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es in der Straße 'Am Dobben' zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 14:45 Uhr wollte eine 58 Jahre alte Frau gerade ihren am Straßenrand geparkten Dacia ausparken und in Richtung Sielwall fahren, als sie offenbar einen Audi übersah, der sich zeitgleich von hinten näherte. Der 24-jährige Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, sodass die Fahrzeuge miteinander kollidierten. Durch den Aufprall verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit einem 69-jährigen Smart-Fahrer im Gegenverkehr zusammen. Dieser wiederum schleuderte dadurch an ein parkendes Auto. Sowohl die Beifahrerin des 24-Jährigen als auch die Beifahrerin des 69-Jährigen wurden leicht verletzt und mussten behandelt werden. Der Audi und der Smart waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Straße 'Am Dobben' zwischen Humboldtstraße und Dobbenweg in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 56.000 Euro.

