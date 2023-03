Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0150--Polizei fasst Einbrecher im Bremer Süden--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Ferdinandweg und OT Neuenland, Duckwitzstraße Zeit: 05.03.23, 11.55 Uhr und 18.40 Uhr

Einsatzkräfte stellten am Sonntag zwei Einbrecher in der Bremer Neustadt.

Eine Zeugin beobachtete am Sonntagmittag eine verdächtige Person, die von einem Parzellengrundstück am Ferdinandsweg in Huckelriede über den Zaun kletterte und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten vor Ort eine aufgebrochene Laube fest. Noch in Tatortnähe konnte kurze Zeit später ein Tatverdächtiger gestellt werden. Er führte einen Karton mit diversen Sachen bei sich. Ob es sich dabei um Stehlgut handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 27 Jahre alte sog. Intensivtäter wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 18.40 Uhr meldete eine Zeugin einen Einbrecher in einem ehemaligen Bordell an der Duckwitzstraße. Eine alarmierte Streife konnte einen 45-jährigen Tatverdächtigen noch im Gebäude fassen. Er hatte eine Fensterscheibe mit einem Holzstück eingeschlagen und war so in das Haus eingedrungen. Anschließend wurden zwei Zimmer aufgebrochen und durchsucht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer hat in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht und einen möglichen Mittäter gesehen? Wem ist ein Fahrzeug in diesem Zusammenhang aufgefallen?" Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an, entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell