Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0148 --Erneute Auseinandersetzung im Kino--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Industriehäfen, AG-Weser-Straße Zeit: 04.02.2023, 19 Uhr

Nachdem bereits am Freitagabend Jugendliche in einem Kino in Gröpelingen aneinander gerieten, siehe hierzu auch die Pressemeldung 145, kam es auch am Samstagabend zu Auseinandersetzungen.

Nach ersten Erkenntnissen bewarfen sich mehrere junge Besucher im Kinosaal des Lichtspieltheaters in der AG-Weser-Straße mit Popcorn und Nachos. Es kam daraufhin wiederkehrend zu Rangeleien und Tumulten, die sich innerhalb und außerhalb des Kinos abspielten. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und beruhigte die Lage. Verletzte Personen konnten nicht angetroffen werden. Die Kinovorstellungen wurden beendet. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell