POL-EU: Nachbarin bemerkt brennenden Adventskranz

Zülpich-Hoven (ots) - Am Samstagabend (17. Dezember) gegen 23.50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine Trunkenheitsfahrt an der Straße "Am Wassersportsee" in Zülpich-Hoven. Vor Ort wurde eine 18-jährige Frau angetroffen, die beim Rangiervorgang mit ihrem Pkw eine Leitplanke touchierte. An der Leitplanke entstand kein Schaden. Gegenüber den Beamten räumte die 18-Jährige ein, Alkohol konsumiert zu haben. Ein ...

