Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist in Sauna - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (22.06.2023) in einem Freizeitbad an der Straße Am Leuzebad einen 39-Jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 22 Jahre alten Badegast sexuell belästigt zu haben. Der 39 Jahre alte Mann soll sich gegen 21.00 Uhr in einer Sauna in die Nähe des 22-Jährigen gesetzt haben. Anschließend soll er masturbiert und den jungen Mann dabei angeschaut haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

