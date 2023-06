Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Duo beim Kleiderdiebstahl ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (22.06.2023) zwei 23 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Kleidung aus Geschäften an der Königstraße gestohlen zu haben. Ein 61 Jahre alter Detektiv beobachtete die beiden Männer, wie sie gegen 13.00 Uhr mehrere Kleidungsstücke aus der Auslage nahmen und in eine Tasche steckten. Nachdem die beiden das Geschäft verlassen hatten, verfolgte sie der Detektiv und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Nach kurzer Fahndung nahm eine Polizeistreife das Duo an der Kronenstraße Ecke Königstraße fest. Die mutmaßliche Beute im Wert von mehreren Hundert Euro hatten sie noch bei sich. Die Tatverdächtigen kommen möglicherweise für weitere Kleidungsdiebstähle in Betracht. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden 23-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit werden am Freitag (23.06.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

