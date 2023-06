POL-PDLD: Polizeilicher Einsatz in Rülzheim

Jockgrim (ots) - Nachdem am Freitag nach einem unbekannten Mann gesucht wurde, der im April in Jockgrim ein 6-jähriges Mädchen mit ihrem Kleid an einem Zaun einhakte, führten neue Hinweise zur Ermittlung des Täters. Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Wir bitten die Lichtbilder des Mannes aus den öffentlichen Portalen zu ...

mehr