POL-KN: (Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Blumberg (ots) - Eine 83-jährige Frau ist am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Tevesstraße Opfer eines Trickdiebes geworden. Eine Seniorin wollte ihre Einkäufe, die sie in Tüten mitführte, im Auto verstauen. Ein unbekannter Mann bot ihr seine Hilfe an und lud die Einkäufe ins Auto. Auch die Handtasche der Rentnerin, in der sie ihren Geldbeutel aufbewahrte, stellte ...

