Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Verkaufsbude für Autoschilder im Visier Krimineller

Täter versuchen Eingangstür aufzuhebeln

1000 Euro Sachschaden

Pfungstadt (ots)

Ein kleines Verkaufsgeschäft für Autoschilder in der Borngasse geriet in der Nacht zum Freitag (1.-2.9.) in das Visier von Kriminellen, die zwischen 19 Uhr und 7 Uhr versuchten gewaltsam, durch das Aufhebeln der Eingangstür, in den Verkaufsraum zu gelangen. Dabei verursachten die Täter einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell