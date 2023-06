POL-SO: Soest - Einbruch

Soest (ots) - Am 10.06.2023, im Zeitraum zwischen 02:35 Uhr und 02:40 Uhr,drangen bislang unbekannte Täter durch eine Fenster in den Verkaufsraum einer Tankstelle am Overweg ein. Hier wurde eine große Menge an Tabakwaren entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (avo) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de ...

