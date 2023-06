Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisste Seniorin

Bad Sassendorf (ots)

Seit den frühen Abendstunden des 10.06.2023 wird aus einem Seniorenheim in Bad Sassendorf die 81-jährige Maria Theresia NEUHAUS vermisst. Frau Neuhaus leidet an Demenz, ist körperlich hingegen noch sehr agil. Sie läuft an einem Rollator, an dem ein großer Zettel angebracht ist, auf dem die Kontaktdaten des Seniorenheims verzeichnet sind. Als Frau Neuhaus heute zuletzt gesehen wurde war sie mit einer gestreiften dunklen Hose und mit einem gestreiften T-Shirt bekleidet. Laut Angaben von Angehörigen spricht Frau Neuhaus gerne andere Leute an. Sie hat in der Vergangenheit auch schon fremde Wohnhäuser betreten und ein Auto angehalten, um sich ein Stück mitnehmen zu lassen. Ein bekannter Hinwendungsort der Vermissten ist Lippstadt, aktuell kann aber das Suchgebiet um Bad Sassendorf herum noch nicht eingegrenzt werden. Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten geben kann oder sie heute Abend nach 18 Uhr gesehen hat wird gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter 02921-91000 oder unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen.

