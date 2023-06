Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Folgemeldung zum Brandgeschehen - Zeugen gesucht

Möhnesee (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02.50 Uhr zu einem Brand eines Wirtschaftsgebäudes in der Kolpingstraße gerufen. Das entstandene Feuer in der Scheune konnte rechtzeitig gelöscht werden. Es entstand erheblicher Sach- und Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die im Anschluss an die Brandbekämpfung eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, ergaben sich Hinweise auf mehrere jugendliche Personen, die in der Zeit, als der Brand entstand, in Tatortnähe aufhältig waren. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei.(dk)

