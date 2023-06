Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl und Einbruch

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 8. Juni, 17 Uhr und dem 9. Juni, 7 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Elemente einer Solaranlage im Seifensiederweg. Die Solarmodule waren am Rande der Fahrbahn in Höhe eines Rohbaus zur Installation bereitgelegt. Vermutlich benutzten die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport der Module. Zur selben Zeit wurde in einen Rohbau, ebenfalls im Seifensiederweg eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Garagentor gewaltsam Zutritt zu dem im Bau befindlichen Einfamilienhaus und entwendeten Elektroinstallationsartikel. Zeugen, die jeweils Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000, bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell