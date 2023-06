POL-SO: Möhnesee-Delecke - E-Bikes gestohlen

Rüthen (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 536 zwischen Kellinghausen und Oestereiden. Ein 64-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr mit seinem Ford in Richtung Oestereiden und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Der 64-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vor ...

mehr