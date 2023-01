Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 17-Jährige belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Hagen (ots)

Am Samstagabend (28. Januar) sollen zwei Unbekannte eine Jugendliche im Hagener Hauptbahnhof unsittlich berührt und sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am gestrigen Nachmittag suchte eine 17-Jährige die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Hagen auf. Die Jugendliche gab an, dass sie am Vortag die Unterführung im Bahnhof passiert habe, als sie von zwei Unbekannten angesprochen worden sei. Unvermittelt sollen die Tatverdächtigen die mazedonische Staatsbürgerin umarmt, ihr an das Gesäß und an die Brust gefasst haben. Die Hagenerin habe den ihr unbekannten Männern daraufhin mehrfach sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie dies unterlassen sollen. Plötzlich sollen die Jugendlichen ihr dann den Weg versperrt haben, woraufhin sie die Flucht ergriff und in den bereitstehenden Bus in Richtung Hagen-Westerbauer einstieg.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlich begangener, sexueller Belästigung ein.

Die Bundespolizei bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den verdächtigen Personen in dem Tunnel im Hagener Hauptbahnhof machen? Die Tat ereignete sich am Samstag, den 28. Januar, zwischen 20:03 Uhr und 20:10 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

