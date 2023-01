BPOL NRW: Mit Drogen im Parkhaus - Bundespolizisten nehmen bewaffneten 16-Jährigen fest

Dortmund (ots) - Am gestrigen Samstagabend (28. Januar) soll ein 57-Jähriger einen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof angegriffen haben. Dabei soll er ihn mit dem Inhalt einer Glasflasche bespritzt haben. Gegen 18:30 Uhr soll ein 57-Jähriger nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung am Vorplatz des Hauptbahnhofs Dortmund einem Mann mit der Faust in den Bauch ...

