BPOL NRW: Mit Flüssigkeit beschmutzt - Bundespolizisten trennen Streitende

Dortmund (ots)

Am gestrigen Samstagabend (28. Januar) soll ein 57-Jähriger einen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof angegriffen haben. Dabei soll er ihn mit dem Inhalt einer Glasflasche bespritzt haben.

Gegen 18:30 Uhr soll ein 57-Jähriger nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung am Vorplatz des Hauptbahnhofs Dortmund einem Mann mit der Faust in den Bauch geschlagen haben. Anschließend soll der Deutsche den 56-Jährigen mit dem Inhalt einer mitgeführten Likörflasche beschmutzt haben. Daraufhin habe der Angegriffene sich mit einem Tritt in die Richtung des Angreifers gewandt. In dem Handgemenge habe der Mann ohne festen Wohnsitz (57) dann die Glasflasche gegen den Kopf des 56-Jährigen gestoßen. Dabei zerbrach die Flasche nicht. Der Tatverdächtige soll dann den Deutschen erneut mit dem Flascheninhalt bespritzt und versucht haben, die Flucht zu ergreifen. Daran hinderte der 56-Jährige ihn jedoch, indem er ihn festhielt.

Eingreifende Bundespolizisten brachten die Männer zu Boden. Der Dortmunder (56) gab gegenüber den Beamten an, dass der 57-Jährige regelmäßig Streit suche und daher unerwünscht gewesen sei. Der Geschädigte habe ihn aufgefordert, den Bahnhofsvorplatz zu verlassen. Dieser Aufforderung sei er jedoch nicht nachgekommen. Daraufhin sei der 56-Jährige auf den Mann zugegangen, woraufhin dieser ihn angegriffen habe. Überwachungskameras zeichneten den Sachverhalt auf.

Einsatzkräfte brachten den 57-Jährigen zur Bundespolizeiwache. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 0,2 Promille leicht alkoholisiert war. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und erteilten dem Mann einen Platzverweis.

