Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Urkundenfälschung und vier Fahndungstreffer

Bundespolizei nimmt Gesuchten am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Donnerstag, den 26. Januar 2023 gegen 14:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei eine männliche Person am Flughafen Köln/Bonn, die nach Dublin reisen wollte. Im Rahmen der Überprüfung kamen den Bundespolizisten jedoch Zweifel an der Echtheit der vorgelegten französischen ID-Karte - zurecht, wie sich bei einer eingehenden Untersuchung des Dokuments herausstellte. Dieses war durch den Mann gefälscht worden. Die Kontrolle des 43-Jährigen förderte jedoch auch noch vier Fahndungsnotierungen zutage:

Zum einen lag ein Vollstreckungshaftbefehl vom 28. Oktober 2022 der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vor, da der algerische Staatsangehörige nach Verurteilung durch das Amtsgericht Maulbronn wegen Diebstahls eine Geldstrafe in Höhe von 320 Euro zuzüglich 81 Euro Verfahrenskosten nicht beglichen hatte. Zum anderen ließ das Amtsgericht Pforzheim seit November 2022 mit Untersuchungshaftbefehl nach dem Mann suchen, der in zwei Verfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls dringend tatverdächtig ist. Dazu kamen noch zwei Aufenthaltsermittlungen des Landgerichts Karlsruhe sowie der Stadt Mühlacker wegen Gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Asylgesetz.

Während der Mann den Vollstreckungshaftbefehl gegen Zahlung der ausstehenden 401 Euro noch abwenden konnte, endete die Reise für ihn aufgrund des Untersuchungshaftbefehls dennoch im Polizeigewahrsam, wo er einem Richter vorgeführt wird.

Darüber hinaus erwartet ihn ein Verfahren wegen Urkundenfälschung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell