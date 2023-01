Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 47-Jährigen in Nettetal - Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am 26.01.2023 um 21:45 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei auf der Straße An der Kleinbahn in der Ortschaft Nettetal - Kaldenkirchen einen Fußgänger. Ein Abgleich der Personalien des Mannes im polizeilichen Datenbestand ergab, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgericht Krefeld vorlag. Demnach wird der polnische Staatsangehörige wegen Diebstahl, Erschleichen von Leistungen sowie gefährlicher Körperverletzung gesucht. Der 47 - Jährige wurde durch die Bundespolizei verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Der Gesuchte wird am Freitagmorgen, 27.01.2023 dem Haftrichter am Amtsgericht Krefeld vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell