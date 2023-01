Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 3.200 Zigaretten sicher

Essen - Gütersloh (ots)

Am Donnerstagabend (26. Januar) fanden Bundespolizisten in den Taschen eines Mannes im Essener Hauptbahnhof eine hohe Anzahl von Zigarettenschachteln. Diese hatte er zuvor, nach eigenen Angaben, geschmuggelt.

Gegen 19:40 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen, als ihnen ein 29-Jähriger auffiel. Dieser begab sich, nach dem Erblicken der Beamten, in eine nahegelegene Filiale, um sich dort zu verstecken. Die Einsatzkräfte hielten den bulgarischen Staatsbürger an und kontrollierten diesen. Dabei wirkte der Mann aus Gütersloh zunehmend nervöser. Er übergab den Beamten seinen bulgarischen Reisepass. Bei einer Nachschau der mitgeführten Taschen, stellten die Bundespolizisten insgesamt 160 Packungen Zigaretten fest, welche eine Steuerbanderole aus Bulgarien aufwiesen.

In der Bundespolizeiwache gab der Mann dann an, dass er am Vortag von Sofia/ Bulgarien nach Wien/ Österreich geflogen sei. Dabei habe er mehrfach die erlaubte Reisefreimenge innerhalb der Europäischen Union erworben. Diese Käufe wies der 29-Jährige mit mehreren Belegen nach. Zudem fanden die Polizisten in einer der Taschen weitere 40 Packungen, sowie einen Kassenbon aus dem vergangenen Juni auf, mit dem er 12 Stangen (mit je 10 Schachteln) gekauft hatte.

Die Bundespolizisten kontaktierten das Zollfahndungsamt in Essen. Daraufhin stellten die Beamten die überschreitende Menge der Zigaretten sicher. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung von 200 Euro erhoben. Anschließend leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell