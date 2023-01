BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen mit auffälligen Messer bewaffneten Dieb fest

Essen (ots) - Heute Nacht (27.Januar) nahmen Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 32-Jährigen fest. Zuvor konnten sie per Kameraüberwachung, eine Sachbeschädigung beobachten. Gegen 2:30 Uhr bemerkten Bundespolizisten in der Wache im Essener Hauptbahnhof per Videoüberwachung, eine Straftat. Die Videokameras des Bahnhofes übertrugen live, wie ein Mann soeben ...

mehr