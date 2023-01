Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streitigkeit endet in körperlicher Auseinandersetzung - Bundespolizisten sehen Straftat via Kameraüberwachung

Essen - Issum (ots)

Samstagnacht (28. Januar) nahmen Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen zwei Aggressor fest. Zuvor sollen diese zwei junge Männer angriffen und verletzt haben.

Gegen 3:20 Uhr beobachteten Bundespolizisten in der Wache im Essener Hauptbahnhof über die Kameraüberwachung eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Die Beamten begaben sich unverzüglich zur Haupthalle, wo sie auf die Geschädigten (19, 21) trafen. Die beiden Deutschen waren in Begleitung mehrerer Zeugen, welche bereits auf sich aufmerksam machten. Die beiden jungen Männer aus Issum gaben an, dass sie von zwei Unbekannten vor dem Bahnhof angesprochen und unvermittelt verbal angegriffen worden seien. Anschließend soll einer der beiden dem 19-Jährigen einen Kopfstoß erteilt haben. Der andere soll ihn dann in den Schwitzkasten genommen und mit der Faust geschlagen haben. Der 21-Jährige habe von einem der Männer einen Faustschlag ins Gesicht erhalten.

Parallel stellten weitere Einsatzkräfte die Tatverdächtigen (17, 24) am Bahnhofsvorplatz. Die Deutschen gaben zunächst an, dass sie in keinerlei Auseinandersetzung verwickelt gewesen seien. Die Brüder waren augenscheinlich leicht alkoholisiert, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der 24-Jährige wies einen Wert von 0,8 Promille und der 17-Jährige von einem Promille auf. Wenig später gab der 24-jährige Essener zu, dass es zu einer Schlägerei gekommen sei und er als erster zugeschlagen habe. Zuvor seien sie jedoch von den beiden Geschädigten provoziert worden.

Der 24-Jährige führte eine schriftliche Erlaubnis des Erziehungsberechtigten mit sich, welche den 17-Jährigen in der Begleitung seines Bruders dazu berechtigte, noch nach Mitternacht unterwegs zu sein.

Eine Videoauswertung bestätigte die Aussagen der 19- und 21-Jährigen, sowie der Zeugen. Aufgrund der Angriffe (Kopfnuss, Faustschläge) und der starken Schwellungen im Gesicht wurden Rettungskräfte angefordert, diese brachten den 19-Jährigen wenig später in ein Krankenhaus.

Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung gegen die Geschwister ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell