Polizei Gütersloh

POL-GT: Sicherstellungen nach Fahrzeugkontrolle

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstagmittag (05.04., 12.10 Uhr) kontrollierten zivil ermittelnde Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh drei Männer, welche mit einem Fahrzeug mit georgischer Zulassung unterwegs waren. Der Opel fiel den Beamten an der Bielefelder Straße auf. In dem Wagen der drei Georgier befanden sich größere Mengen Energydrinks, mehrere Shampoo-Flaschen etc. . Im Zuge der anschließenden Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die Sachen entwendet worden waren. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen alle drei Georgier (37, 40 und 45 Jahre alt), welche keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

