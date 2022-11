Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Am Mittwoch (3. November) hat sich gegen 17 Uhr auf der L512 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet. Dabei befuhr eine 25-jährige Autofahrerin die B 54 und beabsichtigte, nach links auf die L 512 in Richtung Olpe abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Wagen bereits die L 512 in Richtung Attendorn. Als die 25-Jährige mit ihrem Auto auf die Landstraße einfuhr, stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im jeweils fünfstelligen Eurobereich.

