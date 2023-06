Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin - eine Person leicht verletzt

Edenkoben (ots)

Am Montag, den 19.06.2023 gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 71-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Edenkoben in Richtung Staatstraße. In Höhe der Hausnummer 138 kam ihr eine 54-jährige PKW-Fahrerin entgegen. Trotz der Einhaltung eines ausreichenden Seitenabstandes kam die 71-jährige mit ihrem Fahrrad ins Straucheln. Hierdurch geriet sie in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin zu Boden. Bei dem Aufprall verletzte sich die Radfahrerin im Gesicht, sodass sie in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden musste.

