POL-PDLD: Edenkoben - Rennradfahrer kollidiert mit Vorausfahrendem

Edenkoben (ots)

Auf der K6 zwischen dem Forsthaus Heldenstein und Edenkoben kam es gestern Mittag (18.06.2023, 14 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, weil ein 27 Jahre alter Rennradfahrer in einem Kurvenbereich den Bremsvorgang einer vorausfahrenden Autofahrerin nicht richtig einschätzte. Hierbei fuhr der Radfahrer in das Fahrzeugheck und verursachte Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 1.200 Euro. Vor Ort gab der 27-Jährige an, sich nicht verletzt zu haben. Er trug beispielhaft einen Fahrradhelm. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei, dass bei einem schweren Sturz oder anderweitigen Unfallgeschehen ein Helm die Gesundheit oder gar das Leben retten kann.

