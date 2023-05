POL-WES: Xanten - Brand auf ehemaligem Tennisplatzgelände

Wesel (ots) - Am heutigen Tage, Freitag, den 26. Mai 2023, kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Raesfelder Straße (B 70), bei dem ein 21-jähriger Kradfahrer aus Raesfeld schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige befuhr die B 70 aus Raesfeld kommend in Richtung Hamminkeln-Brünen. In Höhe der Hausnummer 15 kam ihm ein 52-jähriger Schermbecker mit ...

