Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 16-jährige Radfahrerin auf Schulweg von Auto angefahren.

Moers (ots)

Am Freitag, gegen 13:25 Uhr, kam es auf der Homberger Straße hinter der Geschwister-Scholl-Schule zu einem Schulwegunfall, wobei eine 16-jährige Radfahrerin aus Moers leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 16-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Homberger Straße und beabsichtigte diese ca. in Höhe der Hausnummer 242 an einer Bedarfsampel zu überqueren, in Richtung Treibweg. Ebenfalls auf der Homberger Straße aus Fahrtrichtung Innenstadt in Richtung Duisburg fuhr eine 79-jährige Neukirchen-Vluynerin mit ihrem PKW. Diese übersah vermutlich die Rotlicht zeigende Ampel, weshalb es im Folgenden zum Zusammenstoß zwischen der 79-Jährigen und der Radfahrerin kam.

Durch den Unfall ist die 16-Jährige leicht verletzt worden.

Ein Rettungswagen brachte die Schülerin in ein örtliches Krankenhaus. Der Vater der Schülerin erschien ebenfalls vor Ort.

