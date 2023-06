POL-EL: Rhede - Schuppen in Brand geraten

Haren (ots) - Am Freitag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Brinkerweg in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 7.30 und 12 Uhr einen dort abgestellten VW Crafter. Anschließend setzt sich der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen ...

