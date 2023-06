POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am Donnerstag zwischen 15.40 und 16.40 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Suzuki eingeschlagen und daraus einen Schlüssel entwendet. Der Pkw stand zur Tatzeit am Waldrand an der Straße Zur Seeschleuse in Papenburg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen ...

