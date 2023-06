Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 76-Jähriger fordert Schutzengel heraus

Blankenheim (ots)

Am Mittwoch, den 7. Juni 2023 hatte ein 76-Jähriger einen Schutzengel der besonderen Art: Gegen 22:30 Uhr bemerkte der Lokführer eines In-tercitys, welcher das Bahngleis auf der Strecke Halle/Saale in Richtung Sangerhausen, nahe dem Haltepunkt Blankenheim, befuhr, eine Person im Blankenheimer Tunnel im gegenüberliegenden Gleis. Sofort teilte er dies der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Leipzig mit. Diese leitete umgehende weitere Maßnahmen ein. Der Triebfahrzeugführer der nachfolgenden Regionalbahn erhielt unverzüglich einen sogenannten Langsamfahrbefehl für die Befahrung des Tunnels. Der Lokführer erkannte eine dunkel gekleidete Gestalt, welche im Gleisbereich lag und die nach Annäherung des Zuges den Kopf hob. Er leitetet umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Die Bahngleise wurden für den nachfolgenden Zugverkehr gesperrt. Einsatzkräfte der Landes- sowie Bundespolizei wurden informiert und fuhren mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes. Beamte der Landespolizei führten den deutschen Staatsangehörigen aus dem Gleisbereich. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann beim Halt eines Zuges am Haltepunkt Blankenheim der Bahn verwiesen. Anschließend wählte er den lebensgefährlichen Weg zu Fuß im Gleisbereich, in Richtung Halle. Im Tunnel ist der ältere Herr gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen. Durch die einstündige Streckensperrung erhielten drei Nahverkehrszüge insgesamt 69 Minuten Verspätung. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Glücklicherweise blieb sowohl der Mann, trotz seines Sturzes und Gleisaufenthaltes, als auch die circa 50 Reisenden in der Regionalbahn aufgrund der Gefahrenbremsung nach aktuellem Stand unverletzt.

