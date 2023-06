Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: "Dieser Plan ging nicht auf": Zwei junge Männer ohne Fahrschein bestehlen Reisende im Zug und werden erwischt

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 7. Juni 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Mag-deburg gegen 05:45 Uhr durch die Landespolizeiinspektion Stendal fernmündlich über einen versuchten Diebstahl in einem Intercityexpress auf der Fahrt von Berlin nach Köln informiert. Parallel dazu teilte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn der Bundespolizei telefonisch mit, dass sich im selbigen Zug zwei männliche Personen ohne gültigen Fahrschein befinden. Zwei sofort alarmierte Streifen der Bundespolizei begaben sich nach Ankunft am Hauptbahnhof Magdeburg zu dem besagten Zug, um die Sachverhalte entgegen zu nehmen. Es konnten zwei Personen festgestellt werden, welche zuvor durch die Zugbegleiterin des Zuges kontrolliert wurden und keinen für die Fahrt gültigen Fahrschein vorweisen konnten. Die zweite Streife begab sich zu der 39-jährigen Geschädigten, die vorab über die Landespolizei den versuchten Diebstahl meldete. Sie gab an, dass sie während der Fahrt schlief und dabei bemerkte, wie zwei männliche Personen etwas aus ihrem Rucksack entwenden wollten. Daraufhin wählte sie sofort den Notruf. Die beiden Männer ließen von ihrem Vorhaben ab und begaben sich in ein anderes Abteil. Nach getätigter Personenbeschreibung traf diese auf die zwei männlichen Personen ohne Fahrschein zu. Eine Gegenüberstellung bestätigte den Tatverdacht gegen die beiden Personen. Hierbei handelte es sich um einen 19-jährigen libyschen und einen 24-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Vor Ort wurde eine der mitgeführten Taschen der Männer durchsucht. In dieser befand sich eine Geldkarte, welche auf einen 39-jährigen Deutschen ausgestellt ist. Daraufhin wurde der Name der Person im noch vor Ort befindlichen Zug ausgerufen. Der Geschädigte meldete sich bei den Bundespolizisten und bemerkte erst nach dem Ausruf, dass seine Bauchtasche entwendet wurde. Die Bauchtasche konnte anschließend in einem Mülleimer einer Toilette im Zug aufgefunden werden. Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Die Personen wurden unmittelbar nach Betreten der Dienststelle zur Eigensicherung und zum Auffinden weiterer Beweismittel durchsucht. Während der Durchsuchung des marokkanischen Staatsangehörigen kam es zu einer Widerstandshandlung gegenüber den eingesetzten Beamten. Glücklicherweise kam es dabei zu keinen Verletzten. Bei der Durchsuchung wurden 500 Euro in bar bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt. Den beiden Männern wurden die ihnen zur Last gelegten Taten eröffnet. Den Polizeipflichtigen, welche bereits mit Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren, erwarten Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des besonders schweren Falls des Diebstahls.

