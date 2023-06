Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahren ohne Fahrschein, Hausfriedensbruch sowie besonders schwerer Fall des Diebstahls: Bundespolizei stellt drei Tatverdächtige

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 6. Juni 2023 wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Magdeburg in den frühen Morgenstunden darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich in dem Intercityexpress von Berlin nach Magdeburg drei schlafende, männliche Personen ohne die notwendigen Fahrscheine befinden sollen. Eine Streife der Bundespolizei stellte nach Ankunft des Zuges in Magdeburg die Identität der drei Männer fest. Eine Überprüfung der persönlichen Daten im Fahndungsbestand der Polizei ergab, dass die 36-, 40- und 49-Jährigen bereits hinreichend polizeilich bekannt waren. Zudem ersuchten die Staatsanwaltschaften Bochum, Hannover, Essen und Duisburg aufgrund eigener Ermittlungen den derzeitigen Wohnort des 36-Jährigen. Die Behörden wurden entsprechend informiert. Den drei Männern wurde der Tatbestand des Erschleichens von Leistungen durch die Beamten eröffnet. Nach Ausstellung der Fahrpreisnacherhebung durch die Zugbegleiterin und Beendigung aller polizeilich notwendi-gen Maßnahmen, durften die Drei ihre Weiterreise gegen 06:40 Uhr fortsetzen. Doch das war den bereits stark alkoholisierten Männern anscheinend nicht genug: Kurze Zeit später, gegen 07:45 Uhr, erhielt die Bundespolizei fernmündlich die Meldung durch die örtlich zuständige Landespolizei, dass mehrere Personen im Bereich eines Hotels nahe des Hauptbahnhofes negativ auffielen: So urinierte einer der Männer in den Mülleimer am Eingang des Hotels. Anschließend betraten sie die Lobby und fragten nach einer Toilette. Dies wurde durch die Angestellten verneint und sie wurden gebeten, dass Hotel zu verlassen. Daraufhin wurden die drei Tatverdächtigen verbal aggressiv. Der 36-Jährige riss an einer Spendenbox, welche auf dem Tresen befestigt war und entnahm das Bargeld in Höhe von mindestens 60 Euro. Eine Streife der Bundespolizei unterstützte die Landespolizei und begab sich umgehend zum Tatort. Bei Eintreffen der Streife waren die vermutlichen Täter nicht mehr vor Ort, jedoch konnte die Angestellte des Hotels eine detaillierte Personenbeschreibung zu den Personen abgeben. Die Beamten vor Ort konnten die Beschreibung der Personen sofort mit den vorher genannten Sachverhalt assoziieren. Eine Nachsuche nach den Männern im Haupt-bahnhof Magdeburg führte zum Erfolg. Die drei Polen konnten durch die Beamten gestellt und mit zur Dienststelle genommen werden. Bei der Durchsuchung der Personen wurde Bargeld aufgefunden, welches der Diebstahlshandlung zugeordnet werden kann. Die Männer wurden durch die Bundespolizei an die Kollegen der zuständigen Landespolizei übergeben. Die drei Tatverdächtigen erwarten Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls.

