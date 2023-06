Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger betätigt widerrechtlich einen Brandmelder im Haupt-bahnhof Magdeburg

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 5. Juni 2023 kam es kurz vor Mitternacht zu einer Brandalarmauslösung im Hauptbahnhof Magdeburg, welche durch einen lauten akustischen Alarm-Ton zu hören war. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Ereignisort. Bei der Begutachtung des Personentunnels durch die eingesetzte Streife konnte festgestellt werden, dass der Brandmelder am Treppenaufgang zum Bahnsteig 6 betätigt wurde. Vor Ort war weder eine Person, noch wurde ein Brandherd oder eine Rauchentwicklung entdeckt. Durch die weiteren Ermittlungen konnte kurze Zeit später eine Personenbeschreibung des vermutlichen Täters abgegeben werden, um eine Nahbereichssuche nach diesem einzuleiten. In der Zwischenzeit traf die Berufsfeuerwehr Magdeburg mit einem Löschzug sowie der Einsatzleitung mit insgesamt 15 Kameraden am Hauptbahnhof ein. Da keinerlei Brandherd festgestellt wurde, setzten die Kameraden den Alarm zurück. Bei der Nachsuche im Nahbereich konnte ein vermeintlicher Täter, auf dem die Personenbeschreibung zutraf, gestellt werden. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des 29-jährigen, lybischen Staatsangehörigen mit dem polizeilichen Datenbestand ergab, dass dieser bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Beamten eröffneten ihm die zur Last gelegten Taten. Dem 29-Jährigen drohen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und dem Missbrauch von Notrufen.

