Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Hund

Brücken bei Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag, den 20.04.2023 kam es gegen 18:30 Uhr in der Apfelbüscherstraße Höhe Hausnummer 25 in Brücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein freilaufender schwarz-weißer Border Collie kollidierte beim Überqueren der Straße mit einem dunkelblauen Kastenwagen, welcher einen weißen oder hellgelben Schriftzug an der Fahrerseite hatte. Dieses Fahrzeug befuhr die Straße aus dem Wald von Neuhütten kommend in Richtung Sportplatz und kollidierte mit dem Hund, als dieser bereits fast die Straße überquert hatte. Der Fahrer fuhr unvermittelt weiter, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/991-0 in Verbindung zu setzen.

