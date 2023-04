Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier

Trier (ots)

Mit insgesamt 117 abgearbeiteten Einsatzanlässen (31 Verkehrsunfälle, 30 Strafanzeigen) bilanziert die Polizeiinspektion (PI) Trier ein vergleichsweise ruhiges Wochenende zwischen dem 21.04. und dem 24.04.2023. Exemplarisch werden nachfolgende Anlässe dargestellt:

Schlägerei in Rindertanzstraße - Weitere Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr rückten drei Streifen der PI Trier zu einer im Gange befindlichen Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Rindertanzstraße aus. Vor Ort eingetroffen, waren die Auseinandersetzungen zwar augenscheinlich beendet, allerdings gestaltete sich die Klärung des Sachverhaltes aufgrund verschiedener Tatorte und teils widersprüchlicher Angaben kompliziert. Wie sich herausstellte, hatte sich eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen an der der Garderobe einer Veranstaltung am Mergener Hof innerhalb kürzester Zeit derart aufgeschaukelt, sodass mindestens vier weitere Personen in die dann körperlich ausgetragene Auseinandersetzung involviert waren. Das Streitgeschehen hatte sich im Folgenden auf den öffentlichen Raum ausgeweitet, wo Schläge und Tritte ausgeteilt worden waren und sogar ein Täter nicht vor einem Wurf mit einem Einkaufswagen auf einen Kontrahenten zurückschreckte.

Das Geschehen mündete letztlich in die Einleitung von vier Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten. Die Beteiligten standen teils unter alkoholischer Beeinflussung. Zur genauen Klärung der Tatumstände sind die Ermittler der Polizei weitere Zeugenaussagen angewiesen. Entsprechende Hinweise nimmt die PI Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.

Berauschter Fahrzeugführer verunfallt auf Bitburger Straße

Mit mehr als zwei Promille Alkohol und vermutlich unter akuter Cannabisbeeinflussung setzte sich ein 50jähriger französischer Staatsangehöriger am gestrigen Sonntagabend hinters Steuer. Seine Fahrt endete jedoch bereits in der ersten scharfen Rechtskurve der "Bitburger" stadtauswärts in der beginnenden Bergaufpassage. Hier überfuhr er einen hohen Bordstein und kollidierte mit zwei Begrenzungspollern des angrenzenden Gehwegs, was diverse Beschädigungen an dem Kleinwagen zur Folge hatte. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Das Unfallgeschehen war von zwei entgegenkommenden Zeuginnen beobachtet worden, die die Polizei informiert hatten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich folglich wegen des Vorwurfs der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

