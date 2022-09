Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ermittlungsverfahren gegen 74-Jährigen nach Zeigen des Hitlergrußes eingeleitet

Darmstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird sich ein 74 Jahre alter Mann aus Seeheim-Jugenheim zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Senior am Samstag (3.9.) gegen 16.15 Uhr im Rahmen einer Demonstration im Bereich der Fußgängerzone auf dem Friedensplatz den Hitlergruß gezeigt haben. Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt (Rufnummer 06151/9690) ist mit dem Fall betraut, hat ein Verfahren eingeleitet und ermittelt zu den Hintergründen. Diese Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell