POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: 16- und 14-Jähriger bei versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus ertappt

Vorläufige Festnahme und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots)

Am frühen Montagmorgen (5.9.) ist ein kriminelles Duo nicht weit gekommen. Der 16 Jahre junge Darmstädter und sein 14-jähriger Begleiter hatten gegen 2 Uhr ihr Unwesen auf einem Grundstück in der Seeheimer Straße getrieben, dort ein Kellerfenster als Zugang zu einem Einfamilienhaus eingeschlagen und aus einer Gartenhütte Raucherutensilien entwendet. Zeugen waren auf das kriminelle Vorgehen aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Die verständigten Ordnungshüter stellten die beiden Jugendlichen noch in Tatortnähe. Nach ihrer vorläufigen Festnahme und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurden beide in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Der von ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Beide werden sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

