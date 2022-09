Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Scheibe von Schreibwarenladen mit Steinen beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Die Scheibe eines Schreibwarenladens in der Darmstädter Straße ist am frühen Samstagmorgen (3.9.) von noch unbekannten Tätern mit Steinen beworfen und damit beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Gegen 3.15 Uhr hatten Anwohner der Straße die verdächtigen Geräusche gehört und einen Unbekannten in Richtung Schwimmbad flüchten sehen. Zu seiner Beschreibung liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern derzeit keine weiteren Details vor. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise zu dem Flüchtenden unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell