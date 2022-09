Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Reinheim (ots)

Am Sonntag (04.09.) gegen 17.10 Uhr verunfallten zwei Fahrzeuge am Ortseingang Reinheim. Ein 22-jähriger Reinheimer wollte mit seinem Pkw Ford von Groß-Bieberau aus kommend am Ortseingang Reinheim links zu einem Außerhalbhof abbiegen, als ein 44-jähriger Lengfelder mit seinem Transporter dem abbiegenden Ford auffuhr. Durch diesen Aufprall wurde der Ford Kuga in den Graben geschoben und der Beifahrer war kurzzeitig im Fahrzeug eingeklemmt. Fahrer und Beifahrer des Fords wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin des Transporters wurde ebenfalls schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000EUR. Die Fahrbahn war während den Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Berichterstatterin Doerks, POK´in Sachbearbeiter Werske, PK

