POL-DA: Hering: Fahrradfahrer tödlich verunglückt

Darmstadt (ots) - Am Donnerstag, den 01.09.2022 zwischen 13:00 und 14:00 Uhr, ereignete sich in der Nieder-Ramstädter-Straße in Darmstadt eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand vor einer Hofeinfahrt geparkter schwarzer Roller seitlich durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 250EUR. ...

