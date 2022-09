Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Vermisster aus Seniorenheim aufgefunden - Rücknahme der Bitte um Mitfahndung

Lindenfels (ots)

Der 65-jährige Vermisste ist um die Mittagszeit in Rheinland-Pfalz in der Nähe der Wohnung seiner Tochter in behandlungsbedürftigem Zustand aufgefunden worden. Zur medizinischen Versorgung kam er in ein dortiges Krankenhaus. unsere Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5312240 gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell